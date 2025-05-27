Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: Aranan Hükümlü Yakalandı
Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, 1,5 yıl hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı. Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 11 mermi ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Mayıs'ta 36 farklı noktada uygulama yapıldı.
Polisler, uygulamada 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı.
Denetimlerde ruhsatsız 2 tabanca, 11 mermi, 4 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 5 otomobil, 145 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası uyguladı, 35 aracı trafikten men etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel