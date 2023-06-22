Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 58 Kişi Yakalandı

Adana'da bin 739 polisin katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı. Uygulamada ayrıca 7 adet ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik yönünden ise 154 bin TL para cezası kesildi.

Adana'da hava destekli, 1739 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması

Adana'da kentin birçok yerinde gerçekleşen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

Uygulamada trafik yönünden sürücülere ceza yağdı, toplam 154 bin TL para cezası kesildi

ADANA - Adana'da hava destekli, bin 739 polisin katılımıyla "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalanırken 7 adet de ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde helikopter destekli bin 739 polisin katılımıyla "Huzur ve Güven" uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 14 bin 886 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolü yapılırken çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı. Uygulama noktalarında şüpheliler üzerinde ve araçlardan yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 154 gram sentetik kannabinoid, 12,25 gram esrar, 103 gram kokain, 1,85 gram metamfetamin ve 27 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Uygulamanın trafik yönünde ise 6 bin 178 aracın plaka sorgusu yapılırken 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. 50 araca ise toplam 154 bin 409 TL trafik yönünden para cezası kesildi. Umuma açık yerlere yapılan denetimlerde 9 iş yerine işlem yapılırken 4 kişiye 2 bin 468 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, kavşaklardan dilencilik ve satıcılık yapan 18 kişiye toplam 9 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.