Adana'da Huzur Uygulaması: Sürücülere 68 Bin Lira Ceza
Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında trafik ihlalleri nedeniyle sürücülere ceza kesildi, aranan 3 şüpheli yakalandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen sürücülere 68 bin 246 lira ceza uygulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 3 kıraathane ve 1 internet kafeye de idari işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel