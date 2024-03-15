Adana'da Husumetli Oldukları Kişiyi Ağır Yaraladılar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi av tüfeğiyle ağır yaralayıp darbettikleri iddia edilen biri tutuklu 2 sanık hakkında "iştirak halinde haksız tahrikle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde 30 Mayıs 2023'te Ü.Ç'nin (36) tüfekle ağır yaralanmasıyla ilgili 29 Kasım 2023'te tutuklanan Y.K. (35) adli kontrol tedbiri uygulanan ağabeyi M.K. (51) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ü.Ç'nin ablasının M.K'nin yeğeni ile evli olduğu ve bu evlilikte yaşanan sorunlar nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu belirtildi.

İddianamede, olay günü uyuşturucu kullanan Ü.Ç'nin sanıkların Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan evine gidip, Y.K. ve ağabeyi M.K'ye bıçaklı saldırıda bulunduğu, sanıkların müştekiyi etkisiz hale getirip polis merkezine teslim ettiği ve Ü.Ç. hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapıldığı anlatıldı.

Daha sonra Ü.Ç'nin bisikletle tekrar sanıklara ait eve giderek, tehdit ve hakarette bulunduğu, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K'nin av tüfeğiyle yakın mesafeden ateş ederek Ü.Ç'yi ağır yaraladığı, ağabeyi M.K'nin ise yere düşen müşteki Ü.Ç'yi tekmelemek suretiyle ile darbettiği ve yakalanmamak için olay yerinden kaçtıkları aktarılan iddianamede, sanıkların "iştirak halinde haksız tahrikle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.