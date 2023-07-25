Adana'da Husumetli İki Aile Sokakta Saldırdı

Adana'da husumetli iki aile sokakta birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bir türlü sakinleştirilemeyen grup, özel harekat polisinin tüfekle havaya ateş açması sonrası ayrıldı. Sopalar nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ADANA'da husumetli iki aile sokakta birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bir türlü sakinleştirilemeyen grup, özel harekat polisinin tüfekle havaya ateş açması sonrası ayrıldı. Sopalar nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, tarafları sakinleştiremeyince özel harekat polisinden destek istedi. Polisin müdahalesine rağmen taraflar birbirlerine saldırmaya devam edince, olay yerine gelen özel harekat polisi uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açtı. Güçlükle ayrılan taraflardan 2 kişi sopa darbeleriyle yaralandı. Polis ekipleri iki gruptan kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. soruşturma sürdürülüyor.