Haberler

Adana'da husumetlisinin aracını kurşunladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetlisinin aracına ateş eden H.T. hakkında 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olay, 13 Eylül'de meydana geldi ve sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile yargı süreci başlayacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlisinin aracına tabancayla ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşiloba Mahallesi'nde 13 Eylül 2025'te A.A.'nın otomobiline ruhsatsız tabancayla ateş ettiği gerekçesiyle tutuklanan H.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.T. ile müşteki A.A. arasında husumet bulunduğu ve tarafların olay öncesinde telefonda tartıştığı belirtildi.

Sanığın, iş yerinden otomobiliyle ayrılan A.A.'yı motosikletiyle takip edip yolda durdurduğu, daha sonra uzaklaşmak isteyen araca tabancayla 6 el ateş ettiği iddianamede yer buldu.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen H.T.'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Felaketi yaşıyorlar! Can kayıpları var, 1 milyon kişi karanlıkta kaldı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti