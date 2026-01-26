Adana'da husumetlisinin aracını kurşunladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlisinin aracına tabancayla ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşiloba Mahallesi'nde 13 Eylül 2025'te A.A.'nın otomobiline ruhsatsız tabancayla ateş ettiği gerekçesiyle tutuklanan H.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.T. ile müşteki A.A. arasında husumet bulunduğu ve tarafların olay öncesinde telefonda tartıştığı belirtildi.

Sanığın, iş yerinden otomobiliyle ayrılan A.A.'yı motosikletiyle takip edip yolda durdurduğu, daha sonra uzaklaşmak isteyen araca tabancayla 6 el ateş ettiği iddianamede yer buldu.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen H.T.'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.