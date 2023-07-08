Adana'da Husumet Nedeniyle Cinayet: Bir Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Adana'da yaşanan olayda Barış Yalçınkaya, sokakta karşılaştığı husumetliler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerinin yakalama çalışmaları sürüyor.

ADANA'da Barış Yalçınkaya (23), sokakta karşılaştığı husumetlileri Mertcan D., (20) ile Şiyar Alas,(19) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. İfadesinde, "Elini beline götürünce, silah çıkaracağını düşünüp ateş ettim" diyen Alas, tutuklandı. Ölen Yalçınkaya'nın üzerinde silah çıkmazken, diğer şüpheli Mertcan D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 4 Temmuz saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce yaşadıkları kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Barış Yalçınkaya ile Mertcan D., ve Şiyar Alas sokakta karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mertcan D. ile Alas, Yalçınkaya'ya tabanca ile ateş açtı. Yalçınkaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilip, yoğun bakıma alınan Yalçınkaya, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şiyar Alas'ı, saklandığı eve yapılan baskında yakaladı. Mertcan D.'yi yakalma çalışmaları ise devam ediyor.

Emniyete götürülen Alas, ifadesinde, 'Daha önceden kavga etmiştik ve husumetliydik. Olay günü karşılaşınca tartıştık. Elini beline götürünce, silah çıkaracağını düşünüp ateş ettim' dedi. Polisin yaptığı çalışmada Yalçınkaya'nın üzerinden silah çıkmadığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Alas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)