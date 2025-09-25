Haberler

Adana'da Husumet Dolayısıyla Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da Husumet Dolayısıyla Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Süleyman A., husumetlisini bacağından vurdu. Şüpheli yakalanırken, otomobilinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

ADANA'da otomobili ile giden Süleyman A. (37), kaldırımda gördüğü husumetlisi Mehmet Ali K.'yi (29) tabanca ile vurdu. Mehmet Ali K. yaralanırken, yakalanan şüpheli, ifadesinde, "Bir süre önceki kavgada beni dövdü. Bu nedenle husumet güttüm. Olay günü görünce dayanamayıp, vurdum" dedi.

Olay, 8 Eylül'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman A., iddiaya göre bir süre önce kendisini darbeden Mehmet Ali K.'yi kaldırımda görünce otomobilinden tabanca ile ateş açtı. Bacağına kurşun isabet Mehmet Ali K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

OTOMOBİL DE KURŞUNLAMIŞ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Süleyman A.'nın daha önce de başka bir husumetlisinin otomobilini kurşunladığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Süleyman A.'nın aracını olayın yaşandığı mahallede durdurdu. Şüpheli ile araçtaki Reyhan Nur A. (22) ve Mehmet G. (33), gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde arama yapan polis, ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2,69 gram amfetamin, 2,2 gram metamfetamin, 43 gram bonzai ile 47 uyuşturucu hap ele geçirdi. Süleyman A.'nın evinde de 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyete götürülen Süleyman A., sorgusunda, "Mehmet Ali, bir süre önceki kavgada beni dövdü. Bu nedenle husumet güttüm. Olay günü görünce dayanamayıp, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman A. ile Mehmet G. tutuklandı, Reyhan Nur A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den Domenico Tedesco'ya olay sözler: Seni kimse kurtaramaz

Fenerbahçe maçında gördüklerine dayanamadı: Bugün gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.