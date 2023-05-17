Adana'da Hurma Bahçesinde Boğazı Kesilerek Öldürülen Kişinin Katili Yakalandı

Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilerek öldürülen Emrah Baysal'ın katili Hazar Çevik tutuklandı. Çevik, arabasının arka koltuklarının çalındığını söyleyen Baysal'a küfretmesi üzerine boğazına sarılıp bıçakladığını itiraf etti. Diğer şüpheli Sercan Ö. ise aranıyor.

ADANA'da hurma bahçesinde çalıların arasında boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Emrah Baysal'ın (35), cinayet şüphelisi Hazar Çevik (23) yakalandı. Tutuklanan Çevik ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım?' dedim. Bana küfür edince sonra boğazına sarılıp, bıçakladım" dedi.

Olay, 15 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çevik ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi?' dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarılıp bıçakladım" dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çevik tutuklanırken, kayıp olan diğer şüpheli Sercan Ö. aranıyor.