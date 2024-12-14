Adana'da Hurda Deposunda Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hurda malzeme deposunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki hurda malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine apartman sakinleri dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 apartman sakini hastaneye kaldırıldı.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.