Adana'da hukukçular 'Kripto paralar ve bilişim suçları' hakkında bilgilendirildi

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, kripto paralarla ilgili yapılan düzenlemeler noktasında Türkiye'nin öncü sayılabileceğini belirterek, "Son Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi de çıkarsa düzenleme yapısı itibarıyla bayağı bir önde olacağız." dedi.

Topaloğlu, Adana Barosu tarafından bir otelde düzenlenen "Kripto paralar ve bilişim suçları" konulu seminerde "Kripto paralar ve blockchain sisteminde doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü" konulu sunumunda, kripto paraların ekonomik hayata girdiğini, bundan sonra artık vazgeçilmez bir unsur olarak hayatta yer alacağını, hukukun da buna karşılık düzenleme getirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Blockchain teknolojisinin bir dijital işlem defteri olarak nitelendirilebileceğini, bu teknolojinin dünyayı değiştirmeye aday bir sistem olarak insan hayatına girdiğini belirten Topaloğlu, buna paralel olarak insanlar ve şirketler arasında artık "akıllı sözleşmeler" kavramının ortaya çıktığını bildirdi.

Dünyada kripto para sistemine yönelik çeşitli çapta, aşamalarda düzenlemeler yapıldığını ifade eden Topaloğlu, "Türkiye, neredeyse düzenleme olarak dünyada öncü sayılabilir. Son Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi de çıkarsa düzenleme yapısı itibarıyla bayağı bir önde olacağız." diye konuştu.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener Ünver ise kripto paralar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu konulu sunumunda, kripto konusunda çalışmaların şimdilik metaverse dünyasına taşınmadığını, o dünyaya taşındığında işlerin daha karmaşıklaşacağını aktardı.

Ünver, önümüzdeki zamanda adli bilimlerin kriptoyla ilgili alanlarının çok önemli hale geleceğini, bilirkişilik kavramının öneminin artacağını vurguladı.

Batı'da yapılan araştırmalara göre şu anda kripto üzerinden kara para aklama oranının yüzde 5'leri geçmediğini anlatan Ünver, dünyanın bütün ülkelerinin kripto işlemlerdeki vergi konusunu çok önemsediğini belirtti.

Seminere Baro Başkanı Semih Gökayaz, hukukçular ve davetliler katıldı.