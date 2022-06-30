Hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı Baba ve iki oğlunun Adli Tıp Birimine getirilmesi Zanlıların polis araçlarına bindirilmesi Adana'da hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde koyunlarını çalıp kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen zanlıyı... Baba ve iki oğlunun Adli Tıp Birimine getirilmesi Zanlıların polis araçlarına bindirilmesi Adana'da hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde koyunlarını çalıp kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen zanlıyı aynı silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. İddiaya göre, Koza Mahallesi'nde gece Yunus Emre Y. (18), küçükbaş hayvan besiciliği yapan Eyüp A'ya ait 2 koyunu çalıp kaçmaya çalıştı. Zanlı, durumu fark edip tepki gösteren Eyüp A'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Kardeşlerinin yaralandığını gören Celal (21) ve Kadir A. (20), elinden silahını aldıkları Yunus Emre Y'yi önce darbedip sonra tüfekle yaraladı. Yaralılar Eyüp A. ve Yunus Emre Y, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Celal (21) ve Kadir A. (20) ile olaya karıştığı öne sürülen babaları Mehmet A'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 kardeş nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, babaları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Yusuf Koyun - Güncel Güncel Haberler

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