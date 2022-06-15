Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyoldaki dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyoldaki dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde park halinde bulunan tır ve otobüslerdeki yolcuların çantalarından cep telefonu çaldığı iddiasıyla dün gözaltına alınan B.Y, E.K, S.E. ve K.G'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün 4 şüpheliyi yakalayan polis, çalıntı olduğu belirlenen 10 cep telefonu ele geçirmişti.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

Hisarcık Pozantı Adana Güncel Haberler

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