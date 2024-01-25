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Adana'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki aracın camını kırarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandı. İki ayrı olayda toplamda 15 bin lira değerindeki eşyalar çalındı. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmesi üzerine yakalandığı belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki aracın camını kırarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Başak Mahallesi'nde 7 Ocak'ta Mehmet A'ya ait sokakta park halinde bulunan otomobilin camı kırılarak içindeki inşaat malzemeleri çalındı.

Mehmet A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken 11 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde aynı yöntemle Halil Ç'nin otomobilinden 15 bin lira değerindeki müzik sistemi çalındı.

Hırsızlık, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlı Yusuf Ç, Koza Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının çevreyi kontrol ettikten sert cisimle otomobilin camını kırdığı, aracın müzik sistemini söküp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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