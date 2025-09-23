Haberler

Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yapan Hıdır K. (22), çaldığı eşyalarla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Daha önceki bir hırsızlık olayından da arandığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki bir iş yerine hırsız girdiği ihbarını aldı.

Adrese giden ekipler, şüpheli Hıdır K'yi (22) çaldığı 5 tıraş makinesi ve 2 saç kurutma makinesiyle yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının 13 Eylül'de merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeden bilgisayar kasası, bahşiş kutusu ve 1000 lira çalınması olayından da arandığı belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının kafeden bilgisayar kasası ve bahşiş kutusunu çalması iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
