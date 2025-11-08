Haberler

Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan 41 yaşındaki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'da park halindeki kamyonetten hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 28 Ekim'de A.D'ye ait kamyonetten sabah saatlerinde 2 matkap ve spiral makinesi çalındı.

A.D'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Hırsızlık zanlısı Ö.Y. (41) evine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlının elektrikli bisikletle olay yerine gelmesi, kamyonetin kasasına yönelmesi ve bir süre sonra buradan uzaklaşması güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel



