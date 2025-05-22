Adana'da Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 2 günde 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen Erkan D., güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önce de birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Erkan D., tutuklandı.

ADANA'da Erkan D. (28), 2 günde girdiği 3 iş yerinden 5 bin lira, cep telefonu, antika para ve 10 bin lira değerindeki tespihleri çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Erkan D., "Adres sormak için iş yerlerine girdim" dedi.

Olay, 5 Mayıs'ta saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Züccaciye dükkanına giren Erkan D., içeride kimsenin olmadığını fark edip, kasadaki 5 bin lirayı avuçlarına doldurarak kaçtı. Bir gün sonra Kocavezir Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesine giren Erkan D., kredi kartı, antika para ve 10 bin lira değerindeki tespihleri çaldı. Erkan D. daha sonra bir çay ocağındaki cep telefonunu da alarak bölgeden uzaklaştı. Erkan D.'nin hırsızlık anları, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

İş yeri sahiplerinin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Daha önce de çok sayıda 'Hırsızlık' suçuna karıştığı saptanan Erkan D., Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Erkan D., sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım. Adres sormak için iş yerlerine girdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürleri tutuklandı

MİT yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürleri için şok karar
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası

Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.