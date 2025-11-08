Haberler

Adana'da Hırsızlık Yapan Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da park halindeki kamyonetin kasasından matkap ve spiral makinesi çalan Ö. Y. tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'da park halindeki kamyonetin kasasından matkap ve spiral makinesi çalan Ö. Y. (41) tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde meydana geldi. Ö.Y., sokakta gezdiği sırada A.D.'ye ait bir kamyonetten arka kasasında matkap ve spiral makinesi olduğunu fark etti. Aracın muhafaza demirini kıran Ö.Y., 2 matkap ve spiral makinesini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah işe gitmek için aracına gelen A.D., hırsızlığı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan kamera incelemesinde Ö.Y.'in saklandığı yer belirlendi. Ö.Y. kısa sürede yakalandı. Çaldığı spiral makinesi ve bir adet matkap ise ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda Ö.Y., "Para ihtiyacım vardı bu yüzden hırsızlık yaptım. Matkabın birini hurdacıya 250 TL'ye sattımö dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu

Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.