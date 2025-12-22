Haberler

Adana'da 5 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin, 700 bin lira değerinde altın ve döviz çalmaktan da sorumlu olduğu belirlendi.

Adana'da 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. ve 7. katındaki dairelerden 29 Kasım'da 50 bin lira değerinde ziynet eşyası, 5 bin lira ve 2 kol saati çalındı.

İkamet sahipleri U.Ş. ile K.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Kentteki üç evden daha farklı tarihlerde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz çalınmasına da karıştıkları belirlenen İnci G. (32) ve İpek Y. (26) ekiplerce adreslerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
