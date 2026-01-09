Haberler

Kaskla apartmana girip, damdaki kuşları çalan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir apartmanın asansörüne idrar yaptıktan sonra damda beslenen güvercin ve keklikleri çalan 17 yaşındaki K.B.S. yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık, güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi.

ADANA'da girdiği apartmanın asansör kabinine idrarını yapıp, ardından damda beslenen 3 güvercin ile 2 kekliği çalan K.B.S. (17) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 1 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Başında motosiklet kaskıyla apartmana giren K.B.S., asansöre binerek kabine idrarını yaptı. Daha sonra asansörle apartmanın 6'ncı katına çıkan kasklı, Uğur Kaygısız'ın damda hobi amaçlı beslediği 3 güvercin ile 2 kekliğini çaldı. Kuşları montunun içine gizleyen şüpheli, apartmandan çıkarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kuşlarını kümeste bulamayınca görüntüleri izleyip, hırsızlığı fark eden Kaygısız, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

'KUŞLAR UÇUP, KAÇTI'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüpheliyi tespit etti. Saklandığı eve baskın yapan polis, K.B.S.'yi gözaltına aldı. Daha önce suç kaydı olmayan ve sorgusunda suçunu kabul eden K.B.S., "Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup, bölgeden ayrıldım. Evime doğru giderken de kuşlar uçup, kaçtı. Apartmana girdiğim sırada çok sıkıştığım için idrarımı yaptım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

