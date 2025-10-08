Haberler

Adana'da Hırsızlık Yapan Genç Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir hediyelik eşya dükkanından 25 bin TL ve bir unlu mamuller dükkanından cep telefonu çalan 19 yaşındaki Muhammet Ali G., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Yüreğir Otogarı'nda 11 Haziran günü Halil K.'ye ait hediyelik eşya dükkanının kapısındaki camı taşla kırarak içeri giren Muhammet Ali G., kasadaki 25 bin TL'yi çalarak kaçtı. Olayı fark eden iş yeri sahibi Halil K., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Muhammet Ali G. olduğunu belirledi. Şüphelinin 28 Haziran'da da bir unlu mamuller dükkanından da telefon çaldığı tespit edildi. Polisin gözaltına aldığı Muhammet Ali G., emniyetteki sorgusunda "Sokakta kalıyorum, görüntülerdeki kişi benim. Paraya ihtiyacım vardı, bu yüzden hırsızlık yaptımö dedi. Muhammet Ali G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

