Adana'da Hırsızlık Yapan Genç Tutuklandı

ADANA'da hediyelik eşya dükkanından 25 bin TL, 17 gün sonra da bir unlu mamuller dükkanından cep telefonu çalan, kimliği güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan Muhammet Ali G. (19) tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Yüreğir Otogarı'nda 11 Haziran günü Halil K.'ye ait hediyelik eşya dükkanının kapısındaki camı taşla kırarak içeri giren Muhammet Ali G., kasadaki 25 bin TL'yi çalarak kaçtı. Olayı fark eden iş yeri sahibi Halil K., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Muhammet Ali G. olduğunu belirledi. Şüphelinin 28 Haziran'da da bir unlu mamuller dükkanından da telefon çaldığı tespit edildi. Polisin gözaltına aldığı Muhammet Ali G., emniyetteki sorgusunda "Sokakta kalıyorum, görüntülerdeki kişi benim. Paraya ihtiyacım vardı, bu yüzden hırsızlık yaptım" dedi. Muhammet Ali G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.