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Adana'da Hırsızlık Yapan Genç Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Yapan Genç Tutuklandı
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Adana'da farklı tarihlerde iki evden elektrik kablosu ve matkap çalan 20 yaşındaki Serhat A. güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından tutuklandı.

ADANA'da farklı tarihlerde duvarlarına tırmanarak girdiği 2 evden 400 metre elektrik kablosu ile matkap çalan Serhat A. (20) tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen Serhat A., sokakta keşif yaptıktan sonra Fahri A.'nın evinin duvarına tırmanıp, merdivendeki çuvalı gördü. Bu sırada sokaktan birilerinin geçtiğini fark eden Serhat A., park halindeki otomobilin arkasına saklandı. Çevrede kimsenin olmadığı anda tekrar duvara tırmanıp, evin bahçesine giren Serhat A., içinde 100 metre elektrik kablosu ve matkap olan çuvalı alıp kaçtı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

İNŞAAT HALİNDEKİ EVDEN DE KABLO ÇALDI

Şüpheli Serhat A., 20 Nisan'da da Zekiye Z.'nin Akkapı Mahallesi'ndeki inşaat halindeki evinin duvarına tırmanıp, avludaki 300 metrelik elektrik kablosunu çaldı. Fahri A. ve Zekiye Z.'nin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Serhat A., saklandığı evine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Serhat A., sorgusunda, görüntüdeki kişinin kendisine benzediğini ancak hırsızlık yapmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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