Adana'da Hırsızlık Yapan Genç Suçüstü Yakalandı

Adana'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 22 yaşındaki Hıdır K., başka bir iş yerinde 5 tıraş makinesi ve 2 fön makinesi çalarken suçüstü yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayların ardından tutuklandı.

ADANA'da bir iş yerinden hırsızlık yapan Hıdır K. (22), 4 gün sonra başka bir iş yerinden 5 tıraş makinesi ve 2 fön makinesi çalarken suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çukurova ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde 13 Eylül günü bir iş yerine giren fırıncı Hıdır K., bilgisayar kasası, bahşiş kutusu ve bin lira çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibinin polise ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hıdır K.'yi takibe aldı. Olaydan 4 gün sonra Hıdır K., bu kez Seyhan ilçesindeki Kayalıbağ Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 tıraş makinesi, 2 fön makinesi çaldıktan sonra polis tarafından suçüstü yakalandı. Her iki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hıdır K. emniyette verdiği ifadede suçunu reddederek, "Bir haftadır evime gitmediğim için hırsızlık yaptım. Çok pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hıdır K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

