Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tırmanarak girdiği evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı.

Toros Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Cumali H'ye ait birinci kattaki daireden cep telefonu çalındı.

Cumali H'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin zemin kattaki dairenin pencere ve balkon korkuluğundan tırmanarak birinci kattaki Cumali H'ye ait eve girerek hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlı Turan Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre zanlı, yürüyerek apartmanın önüne gelip çevresini kontrol ettikten sonra zemin kattaki dairenin pencere ve balkon korkuluğundan üst kattaki evin balkonuna tırmanıyor. Balkondan içeriye giren şüpheli, bir süre sonra aynı yerden inip yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor.

Başka bir binanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin daha sonra motosikletle yoluna devam ettiği görülüyor.