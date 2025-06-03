Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir büfeden para ve cep telefonu çalan zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir büfeden para ve cep telefonu çalması güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta N.G'ye ait büfeden gece saatlerinde 10 bin lira ile cep telefonu çalındı.

Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden N.G, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğini ve adresini belirledi.

Şüpheli Aydın D. (24), ikametine yapılan baskınla yakalandı. Adreste paraya ulaşılamazken bulunan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin iş yerine girdiği ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

İşte 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taciz iddiası otobüsü karıştırdı

Kulaktan kulağa yayılan iğrenç iddia otobüsü savaş alanına çevirdi
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Vedat Milor yeni tartışma başlattı! Şehirler karşı karşıya geldi
Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.