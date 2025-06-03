Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir büfeden para ve cep telefonu çalması güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta N.G'ye ait büfeden gece saatlerinde 10 bin lira ile cep telefonu çalındı.

Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden N.G, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğini ve adresini belirledi.

Şüpheli Aydın D. (24), ikametine yapılan baskınla yakalandı. Adreste paraya ulaşılamazken bulunan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin iş yerine girdiği ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.