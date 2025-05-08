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Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Kameralardan Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Kameralardan Yakalandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını güvenlik kameraları aracılığıyla tespit eden emniyet, 20 yaşındaki şüpheliyi tutukladı. Şüpheli, iki farklı evden elektrik kablosu ve matkap çaldı.

Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi'nde 14 Nisan'da F.A'ya ait evden, 2 matkap ve 100 metrelik elektrik kablosu çalındı.

Bu olaydan 6 gün sonra aynı ilçedeki Akkapı Mahallesi'nde Z.Z'ye ait ikametten de 300 metrelik elektrik kablosu çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayları aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli Serhat A. (20), ekipler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisinin F.A'ya ait eve kapısını açarak girmesi ve çuvala doldurduğu eşyalarla buradan çıkıp uzaklaşması başka bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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