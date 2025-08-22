Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Güvenlik Kamerası ile Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve tırmanarak girmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta Tahir K'ye ait tek katlı müstakil evden 38 bin lira çalındı.

Tahir K'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Yakındaki başka bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin müstakil evin penceresinin demir korkuluğundan dama tırmanarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler görüntülerden yola çıkarak zanlının kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli Serhat A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı yürüyerek müstakil evin bulunduğu sokağa geliyor ve ikametin penceresinin demir korkuluğundan dama tırmanıyor. Daha sonra eve giren şüpheli, bir süre sonra kapıdan çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.