Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
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Adana'nın Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde üç evden hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı. Olaylarla ilgili güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve iki zanlı gözaltına alındı. Diğer dört şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Z.A'nın Toros Mahallesi'ndeki evinden 24 Ocak'ta bir miktar ziynet eşyası çalındı.

Olaydan yaklaşık bir ay sonra Yeşiltepe Mahallesi'nde Z.Y'ye ait ikametten 80 gram altın, Hürriyet Mahallesi'nde de G.A'nın evinden 13 cumhuriyet, 2 yarım ve 1 çeyrek altın, 2 yüzük, bileklik ile kolye çalındı.

Binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliden 2'sinin Başak Ç. ve Arzu K. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Zanlıların hırsızlık amacıyla binalara girip çıkmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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