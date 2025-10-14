Adana'da Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye sırasında durdurulan şüpheli İbrahim K, 'hırsızlık' suçundan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelevler Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan İbrahim K'nin "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel