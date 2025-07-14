Adana'da Hırsızlık Suçundan 8 Yıl Hapis Cezası
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir müstakil evden hırsızlık yapan sanık, tutuksuz yargılanmasının ardından 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları reddetse de mahkeme hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından ceza verilmesine karar verdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki müstakil evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.K. ile taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 31 Mayıs 2024'te F.K'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müstakil evinden 2 cep telefonu çaldığını belirttiği sanığın, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
S.K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.
Müşteki F.K'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.
Beyanların ardından hakim, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.