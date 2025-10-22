Haberler

Adana'da Hırsızlık Olayında İç Çamaşırıyla Kimlik Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlıdan biri, olay yerinde bıraktığı iç çamaşırından tespit edilerek yakalandı. Ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Adana'da, yüzlerini gizleyerek 2022 yılında iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlıdan birinin, olay yerinde bulunan iç çamaşırından alınan örneğin incelenmesi sonucu kimliğinin belirlenerek yakalandığı ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde B.Y.'ye ait makine üretim firmasında 10 Mart 2022'de gece saatlerinde içinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasanın çalınmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kar maskesi ve kıyafetlerinin kapüşonuyla yüzlerini gizleyen 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini ve zanlılardan birinin iş yerinin karşısında tuvaletini yaptıktan sonra iç çamaşırını da burada bıraktığının saptandığı belirtildi.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince de DNA araştırması için iç çamaşırı ve dışkıdan örnek alındığı ve laboratuvar incelenmesi neticesinde şüphelinin F.K. olduğunun tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekiplerinin F.K. ile hareket eden Y.E. ve M.A.'yı da belirleyip 3 şüpheliyi yakaladığı, zanlıların tutuklandığı bildirildi.

Ulaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, hırsızlık şüphelileri birlikte olay yerine geldikten sonra aralarındaki bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için yanlarından uzaklaşıyor. Daha sonra zanlılar iş yerinden çalıp el arabasına yükledikleri çelik kasayla bölgeden uzaklaşıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.