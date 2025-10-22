Adana'da Hırsızlık Olayında İç Çamaşırıyla Kimlik Belirlendi

Adana'da, yüzlerini gizleyerek 2022 yılında iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlıdan birinin, olay yerinde bulunan iç çamaşırından alınan örneğin incelenmesi sonucu kimliğinin belirlenerek yakalandığı ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde B.Y.'ye ait makine üretim firmasında 10 Mart 2022'de gece saatlerinde içinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasanın çalınmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kar maskesi ve kıyafetlerinin kapüşonuyla yüzlerini gizleyen 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini ve zanlılardan birinin iş yerinin karşısında tuvaletini yaptıktan sonra iç çamaşırını da burada bıraktığının saptandığı belirtildi.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince de DNA araştırması için iç çamaşırı ve dışkıdan örnek alındığı ve laboratuvar incelenmesi neticesinde şüphelinin F.K. olduğunun tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekiplerinin F.K. ile hareket eden Y.E. ve M.A.'yı da belirleyip 3 şüpheliyi yakaladığı, zanlıların tutuklandığı bildirildi.

Ulaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, hırsızlık şüphelileri birlikte olay yerine geldikten sonra aralarındaki bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için yanlarından uzaklaşıyor. Daha sonra zanlılar iş yerinden çalıp el arabasına yükledikleri çelik kasayla bölgeden uzaklaşıyor.