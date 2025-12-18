Haberler

Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyerek iki ayrı evden toplam 670 bin lira değerinde altın ve para çalan Yeter U., kızı Özlem U. ve bir arkadaşının hırsızlık eylemi güvenlik kameralarına yansıdı. Yeter U. yakalandı, diğer iki şüpheli aranıyor.

ADANA'da yüzlerini eşarpla gizleyen Yeter U. (41), farklı tarihlerde kızı Özlem U. (18) ve Songül G. (43) ile kapılarını zorlayarak girdiği 2 ayrı evden, 670 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Yeter U. yakalanırken, diğer 2 şüpheli ise bulunamadı. İfadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" diyen Yeter U., tutuklandı.

Olay, 8 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Yeter U. ile kızı Özlem U., kapısını zorlayarak açtıkları M.K.'nin evine girdi. Yaklaşık 40 dakika evde kalan şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan 650 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler daha sonra evden ayrılıp, Kozan Caddesi'nde otobüse binerek bölgeden uzaklaştı.

Bu olaydan 3 gün sonra Yeter U., bu kez de Songül G. ile birlikte H.E.'nin Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki evine aynı yöntemle girdi. Yatak odasındaki 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alan şüpheliler, evden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YAKALANDI, 2'Sİ ARANIYOR

Evlerine döndüklerinde hırsızlıkları fark eden M.K. ve H.E.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Yeter U. gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin ise izine ulaşılamadı. Songül G. ile Özlem U.'nun yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ, TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Yeter U. sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Belirtilen tarihlerde o bölgelere hiç gitmedim. Hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
title