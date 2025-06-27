Adana'da Hırsızlık Olayı: 20 Bin Lira ve Altın Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Olayı: 20 Bin Lira ve Altın Çalan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartman dairesinden 20 bin lira ve altın çalan şüpheli Ramazan A. tutuklandı. H.A.'nın durumu polis bildirmesi üzerine, güvenlik kameraları incelendi ve şüpheli tespit edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman dairesinden 20 bin lira ile altın çalan şüpheli tutuklandı.

Dadaloğlu Mahallesi 2567 Sokak'taki H.A'ya ait daireden 9 Haziran'da 20 bin lira, 5 çeyrek, 2 yarım ve 7 gram altın ile 2 altın kolye çalındı.

Para ve altınlarının çalındığını fark eden H.A. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ramazan A. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla zanlı, saklandığı adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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