Adana'da Hırsızlık Olayı: 150 Bin Liralık İçecek ve Sigara Çalındı

ADANA'da yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyip, girdiği bayinin deposunda Caner B. (22), 150 bin lira değerinde içki ve sigara çalan Caner B., tutuklandı. İş yerinin ışıklarını yakmayan, çakmak ışığıyla raflar arasında dolaşan şüphelinin hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ekim'de saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen kişi, Kozan Çarşısı'ndaki bir tekel bayisinin deposunun kepengini zorlayıp, içeri girdi ve çakmak ışığıyla içeride çalabileceği ürünleri aradı. Bir süre rafların arasında dolaşan şüpheli, birkaç turda yaklaşık 150 bin lira değerindeki içki ve sigaraları çalıp, motosikletle bölgeden ayrıldı.

HIRSIZLIKTAN ÇOK SAYDI KAYDI VARMIŞ

İş yerini açmaya geldiğinde hırsızlığı fark eden bayinin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Caner B. olduğunu belirledi. Ekipler, Caner B.'yi saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı, evde yapılan aramada da çaldığı ürünlerin bir kısmı ele geçirildi. Çaldığı malzemeleri tanımadığı birine sattığını öne süren Caner B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,