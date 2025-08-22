Adana'da Hırsızlık Dördüncü Katta Gerçekleşti

ADANA'da eşiyle birlikte misafirliğe giden Tahir K.'nin 2'nci kattaki dairesine balkonundan tırmanan Serhat A. (20), yatak odasındaki 38 bin lirayı çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" diyen Serhat A., tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat A., eşi ile birlikte misafirliğe giden Tahir K.'nin 2'nci kattaki dairesine balkondan tırmanıp, girdi. Serhat A., yatak odasında bulunan gardıroptaki 38 bin lirayı çaldıktan sonra evden çıkıp, kaçtı. O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden Tahir K., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yüreğir ilçesindeki evine baskın düzenleyen polis, Serhat A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Serhat A., sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. O sokaktan geçtiğimi bile hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.