Adana'da Hırsızlık Çetesi Çökertildi

ADANA'da sokak sokak gezerek 1 ayda 7 elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet çalan Y.M. (35) ve Y.A. (29) ile şüphelilere gözcülük yapan F.B. (30) isimli kadın, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ayda 7 elektrikli bisiklet ile 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüphelilerin Y.M. ile arkadaşı Y.A. olduğunu, bazı hırsızlıklarda da F.B. isimli kadının gözcülük yaptığını tespit etti. Adresleri tespit edilen 3 şüpheli, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde saklandıkları adrese yapılan baskınla gözaltına alındı.

BİSİKLET VE MOTOSİKLETLER BULUNAMADI

Evde yapılan aramada çalınan elektrikli bisiklet ile motosikletler bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerin, farklı tarihlerde sokak sokak gezerek motosiklet ve elektrikli bisikletleri çaldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.M., Y.A. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,