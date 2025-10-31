Adana'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

ADANA'da yanında 2 kişiyle kaldırımda çekirdek çitleyerek yürüyen kimliği belirsiz şüpheli, esnafın taburesinin üzerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün satılan iş yerinin sahibi, dükkanını kapatmak için hazırlık yaparken yol kenarındaki reklam tabelasını içeri almak için dışarı çıktı. Esnafın tabelayı alıp iş yerine girdiği sırada, kaldırımda 1'i kadın 2 kişiyle çekirdek çitleyip yürüyen kimliği belirsiz şüpheli, taburenin üzerinde duran, bir müşeriye ait olan cep telefonunu el çabukluğuyla alıp yoluna devam etti. Taburedeki cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden esnaf, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hırsızlığı fark etti. Cep telefonu sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.