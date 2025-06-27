Adana'da Hırsızlık: 250 Bin Lira Değerindeki Altın ve Para Çalındı

Adana'da Hırsızlık: 250 Bin Lira Değerindeki Altın ve Para Çalındı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, balkon kapısından girerek evdeki 250 bin lira değerindeki altın ve parayı çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

ADANA'da Ramazan A. (23), balkon kapısından girdiği evdeki gardıroptan, 250 bin lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parayı çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilen Ramazan A. yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 9 Haziran saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Ramazan A., H.A.'nın zemin kattaki dairesinin balkon kapısının kilidini kırıp, eve girdi. Yatak odasına giden Ramazan A., gardıroptaki 250 bin lira değerindeki 5 çeyrek, 2 yarım, 7 gram altın ile çok sayıda ziynet eşyası ve 20 bin lirayı alıp, kaçtı. O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden H.A.'nın ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 bin liraya ele geçirildi. Emniyete götürülen Ramazan A., sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul edip, hırsızlığı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Ramazan A. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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