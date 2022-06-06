Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor - Haberler

ADANA'da son dönemde çok sayıda kuryenin motosikletinin çalındığını belirten Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendirmeye başladı.

Kentte son zamanlarda özellikle kuryelere ait motosiklet hırsızlığı olayları arttı. Motosikletli Kuryeler Derneği de kurdukları WhatsApp grubunda çalınan motosikletlerin fotoğraflarını, çalınma anlarının güvenlik kamerası görüntülerini ve çalındıkları yerleri paylaşarak son görüldükleri ortamlar hakkında birbirlerinden bilgi almaya başladı. Sokaklarda gördükleri şüpheli durumlar hakkında da bildirimlerde bulunan grup üyeleri, emniyet teşkilatından önlemlerin artırılmasını istedi.

"Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmalılar. Özellikle bu olaylar gece olduğu için bekçilerin devriyelerini sıklaştırmaları, en azından düdük çalarak caydırıcı olmalarını istiyoruz. Çalınan motosikletleri bulduğumuzda, kendilerine ihbar ettiğimizde daha hızlı intikal etmelerini rica ediyoruz. Hırsızlara da mesaj vermek istiyorum. Bu işi yapmasınlar. Sürekli şikayetçi olup kendilerinin ceza almasını sağlıyoruz. Bu konudan korkmuyoruz çünkü bu bizim ekmek kapımız. Çalınan motosikletlerin parası kolay kazanılmıyor. Mutlaka cezalarını çekmeleri lazım ki tekrarlamasınlar. Kuryelerin veya başkalarının motosikletlerini çalmasınlar. Gitsinler, çalışsınlar, ekmeklerini kazansınlar. İş bulamıyorlarsa bize gelsinler, biz onlara iş buluruz ve kendilerine destek oluruz."