Adana'da Hırdavat Dükkanında Yangın: 70 İtfaiye Personeli Müdahale Etti

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'nde 3 katlı hırdavat dükkanında çıkan yangın, 70 itfaiye personelinin müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,