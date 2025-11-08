Adana'da Hırdavat Dükkanında Yangın: 70 İtfaiye Personeli Müdahale Etti
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, 70 itfaiye personelinin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta zarar meydana geldi ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'nde 3 katlı hırdavat dükkanında çıkan yangın, 70 itfaiye personelinin müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.
Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel