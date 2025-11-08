Haberler

Adana'da Hırdavat Dükkanında Yangın: 70 İtfaiye Personeli Müdahale Etti

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, 70 itfaiye personelinin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta zarar meydana geldi ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'nde 3 katlı hırdavat dükkanında çıkan yangın, 70 itfaiye personelinin müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
