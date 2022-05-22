Adana'da Hıdırellez Şöleni düzenlendi - Haberler

Adana'da Balkan Türkleri Derneği tarafından 30. Geleneksel Hıdırellez Şöleni gerçekleştirildi.

Adana Balkan Türkleri Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu, Seyhan Nehri kıyısındaki mesire alanında düzenlenen şölende, Hıdırellez'in barış, huzur ve doğanın canlanması anlamına geldiğini söyledi.

Hıdırellez'in kutlandığı gün dileklerin kabul olacağına inanıldığını belirten Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Hıdırellez'in ülkemize, milletimize barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim kültürümüzde barış, kardeşlik ve adalet var. Aziz vatanımız içerisinde, kutsal bayrağımız altında Atatürk ilkeleri doğrultusunda hepimiz kol kola, kardeşçe düşmana karşı tek vücut ve güç halinde kenetleneceğiz. Tek amaç uğruna gerekirse dedelerimizin yaptığı gibi gözümüzü kırpmadan hep birlikte canımızı vereceğiz. Yaşadığımız sürece hepimiz birbirimizi seveceğiz."

Etkinlik konuşmaların ardından halk oyunları gösterisiyle devam etti

Programa, Türk ve Bulgar milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.