Adana'da Hemşire Cinayeti Protesto Edildi

Adana'da Genç Sağlık Sendikası üyeleri ve sağlık çalışanları, dün hemşire Saniye Arslan'ın eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

Arslan'ın (40) görev yaptığı Yüreğir Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen mesai arkadaşları ve sendika üyeleri, şiddet karşıtı sloganlar attı.

Genç Sağlık Sendikası Kadınlar Komisyonu Başkanı Sevda Koca, kadın cinayetlerinin son bulması için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddet, sadece şiddete maruz kalan bireyin değil hepimizin sorunudur. Bu sorunu çözmek de hepimizin sorumluluğundadır." dedi.

2 çocuğuna eğitim hayatları boyunca burs

Arslan'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Koca, "Saniye Hanım'ın geride bıraktığı 2 çocuğuna eğitim hayatları boyunca burs vereceğiz. Gücümüz yettiğince evlatlarının yanında olacağız. Adını, Adana şubemize vererek daima yaşatacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar, Arslan'ın hastanedeki birimine karanfil bıraktı, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde dün İhsan Uğurlu (61), takip ettiği eski eşi Saniye Arslan'ı işe gitmek için otomobiline bindiği sırada tabancayla ateş ederek öldürmüş, sonrasında aynı silahla intihar etmişti.