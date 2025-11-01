Haberler

Adana'da Helikopter Destekli Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi

Adana'da Helikopter Destekli Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polis ekipleri, helikopter desteğiyle huzur ve güven uygulaması düzenleyerek, 884 polisle 16 bin 497 kişinin bilgilerini sorguladı. Aramalarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.

Adana'da polis ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 884 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 3 eğitimli dedektör köpek, dron ve polis helikopteri destek verdi.

Uygulama kapsamında 16 bin 497 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı, 6 bin 422 araç kontrol edildi.

Aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 181 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 2 kesici alet ve farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı, çalıntı bir motosiklet ele geçirildi ve 8 araç trafikten men edildi. 202 araç sürücüsüne, 1 milyon 368 bin 701 lira ceza uygulandı.

77 iş yerini denetleyen ekipler, eksiklikleri bulunan 17 işletmeye ceza kesti.

Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 12 kişiye de 16 bin 872 lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 16 daire tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH:

Birkaç yıl önce, krizler ve ihtiyaçlar sırasında gerçek bir etki yaratmak için finansal güvenliğe sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. İşte o zaman Limudia'nın platformunu ve stratejisini buldum. Yatırım yaptım ve 368.000 doların üzerinde kârla hayatım sonsuza dek değişti. Siz de başarabilirsiniz. Limudia ile @Mudiatrading adresinden telegra üzerinden iletişime geçin ve finansal özgürlük yolculuğunuza bugün başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü

Atamalar yapıldı! Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar

Yasa dışı bahis için harekete geçtiler! İşte hazırlanan eylem planı
Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikini onayladı

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon onayladı, gözler Trump'ta
Beşiktaş'tan savcılığa başvuru

Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.