Adana'da Helikopter Destekli Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi

Adana'da polis ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 884 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 3 eğitimli dedektör köpek, dron ve polis helikopteri destek verdi.

Uygulama kapsamında 16 bin 497 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı, 6 bin 422 araç kontrol edildi.

Aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 181 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 2 kesici alet ve farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı, çalıntı bir motosiklet ele geçirildi ve 8 araç trafikten men edildi. 202 araç sürücüsüne, 1 milyon 368 bin 701 lira ceza uygulandı.

77 iş yerini denetleyen ekipler, eksiklikleri bulunan 17 işletmeye ceza kesti.

Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 12 kişiye de 16 bin 872 lira ceza verildi.