Adana'da HDP binasının girişine ispirto şişesi ve defter bırakan şüpheli yakalandı

Adana Valiliği, HDP İl Başkanlığının giriş kapısına ispirto şişesi ve defter bırakan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il binasına giden A.C'nin (26), giriş kapısına 3 ispirto şişesi ve 1 defter bıraktığı belirtildi.

Kadının, polis ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kişinin ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlığıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir."