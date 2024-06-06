Üye Girişi
Haberler

Adana'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. Sergide, kursiyerlerin yapıtları sergilendi. Kaymakam Ekrem Güdek, kursiyerleri tebrik etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan ürünler sergilendi.

Serginin açılışına katılan Kaymakam Ekrem Güdek, kursiyerleri tebrik etti.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Nuri Dilek ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pozantı Adana Kültür Eğitim Güncel Haberler

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Bakmadan Geçme

Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri! POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir? Kurban Bayramında bankalar tatil mi 2024? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İstanbul'da ormana girişler yasaklandı mı? Ormana giriş neden yasak, ne oldu? 10 Ekim hangi burç? 10 Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? 10 Ekim tarihi hangi burç olur? İstanbul'da ormana giriş yasağı var mı, ne zaman başlıyor 2024? İstanbul'da hangi ormanlara giriş yasağı var? Apple'a neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu Apple hakkında neden soruşturma başlattı? İzmir'de ormanlara giriş yasağı var mı, ne zaman başlıyor 2024? İzmir'de hangi ormanlara giriş yasağı var? Hyundai hangi ülkenin? Hyundai markası hangi ülkenin, nerenin markasıdır?
Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title