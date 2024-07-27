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Adana'da av tüfekleriyle havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde av tüfekleriyle havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız 6 av tüfeği, 2 tabanca, mermi ve şarjörler ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Adana'da av tüfekleriyle havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta ve bir evin damında av tüfekleriyle ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

İlçedeki 3 ikamete düzenlenen operasyonda zanlılar Can K, Bünyamin B, Abdulkadir K. ve ?Selçuk K. gözaltına alındı.

Adreslerde ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler, Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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