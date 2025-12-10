Adana'da tabancayla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde havaya tabancayla ateş açan 26 yaşındaki Hamza Y. tutuklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek, ruhsatsız tabancaya el koydu. Hamza Y., 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'ruhsatsız tabanca taşıma' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tabancayla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.
Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda Hamza Y. (26), henüz belirlenemeyen nedenle ruhsatsız tabancayla havaya art arda ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, bölgeye giderek şüpheliyi etkisiz hale getirip, suç aleti silaha el koydu.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "ruhsatsız tabanca taşıma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, şüphelinin tabancayla havaya ateş açması ve polislerce yakalanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel