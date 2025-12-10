Adana'da tabancayla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tabancayla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.

Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda Hamza Y. (26), henüz belirlenemeyen nedenle ruhsatsız tabancayla havaya art arda ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgeye giderek şüpheliyi etkisiz hale getirip, suç aleti silaha el koydu.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "ruhsatsız tabanca taşıma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin tabancayla havaya ateş açması ve polislerce yakalanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.