Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Adana'da Havaya Ateş Açan Gençler Gözaltına Alındı

Adana'da Havaya Ateş Açan Gençler Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sokakta tabancayla havaya ateş açan 17 yaşındaki N.Y. ve arkadaşı B.C.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Olayın, N.Y.'nin daha önce süratli araç kullanarak mahalleliye zarar vermesi sonucu yaşanan bir kavgadan sonra gerçekleştiği anlaşıldı.

ADANA'da sokakta tabancayla havaya ateş açan N.Y. (17) ile arkadaşı B.C.Ş. (17) polisin operasyonuyla gözaltına alındı. N.Y.'nin, bir süre önce aynı sokakta süratli araç kullandığı için darbedildiği, mahalleliye gözdağı vermek için ateş açtığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Mayıs saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli N.Y., arkadaşı B.C.Ş.'nin kullandığı hafif ticari araçla sokağa gidip, tabancayla havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sokaktaki şarküteriye isabet etti. Bu sırada pide fırınının önünde oturan 2 kişi kaçıp, iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polise ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRATLİ ARAÇ KULLANDIĞI İÇİN DÖVMÜŞLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Soruşturmada şüphelilerden N.Y.'nin bir süre önce aynı sokakta süratli araç kullandığı için mahalleliyle tartıştığı ve çıkan kavgada darbedildiği ortaya çıktı. Şüpheli N.Y.'nin, dayak yediği kişilere gözdağı vermek için tabancayla havaya ateş açtığı saptandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Pınar Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği operasyonda N.Y. ve B.C.Ş.'yi gözaltına aldı. N.Y.'nin evinde yapılan aramada olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Naci Görür 'Halkıma Uyarı' başlığıyla bir mesaj yayınladı

Naci Görür "Halkıma uyarı" başlıklı bir mesaj yayımladı
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.