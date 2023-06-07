Adana'da havaya ateş açan 2 kişi yakalandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ptt Evleri Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, silah sesleri duydu.
Sesin geldiği bölgeye giden ekipler, 2 kişinin bir evin damından havaya ateş açtığını gördü.
Havaya uyarı ateşi açan ekipler, teslim olmakta direnen 2 zanlıyı gözaltına aldı, kullandıkları ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfeğe el konuldu.
Kaynak: AA / Güncel